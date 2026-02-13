Da Milano – “Previsto incontro di Gattuso a Napoli con questi giocatori azzurri: i dettagli”

Scritto da:
Francesco Napolitano
-
Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: tocca a Pio Esposito dal 1', c'è Politano
fonte foto: Azzurri

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha rivelato sul social X un’importante novità in merito al Napoli e alla nazionale italiana. Infatti, secondo quanto evidenziato dal giornalista, è previsto un incontro tra l’allenatore della nazionale con diversi giocatori azzurri. Ecco il messaggio pubblicato:

“Rino Gattuso sarà a Napoli per una cena con i giocatori del Napoli, che saranno convocati in Nazionale per le partite dei playoff. Saranno presenti Antonio Vergara, Alessandro Buongiorno, Alex Meret e Matteo Politano”.

Articolo precedenteClamoroso Mattioli a TMW – “Conte-Napoli, è addio a fine stagione! Ecco il possibile sostituto”
Articolo successivoClamoroso Cannavo a Radio Marte – “Il Napoli valuta l’addio di Manna! Ecco le motivazioni”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE