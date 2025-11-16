Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: tocca a Pio Esposito dal 1′, c’è Politano

A San Siro l’Italia affronta la Norvegia di Haaland nell’ultimo turno di qualificazione al Mondiale 2026. Gli azzurri di Gattuso, per qualificarsi in modo diretto, dovrebbero vincere per 9-0 e non dovrebbero subire reti. Ecco le formazioni ufficiali:
Italia (3-5-2): Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Politano, Locatelli, Barella, Frattesi, Dimarco, Retegui, Pio Esposito. ct. Gattuso
Norvegia (4-4-2): Nyland, Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson, Nusa, Berge, Berg, Thorstvedt, Haaland, Sorloth. ct. Solbakken