Italia-Israele 3-0: Retegui BOOM! Mancini cala il tris e gli azzurri centrano i playoff

Gli azzurri di Gattuso vincono per 3-0 contro Israele al Bluenergy Stadium di Udine grazie ad una doppietta di Mateo Retegui e al colpo di testa di Gianluca Mancini. Partita un po’ bloccata con l’Italia che inizialmente sembrava avvertire un tantino la pressione, ma che riesce a sbloccarla su calcio di rigore al minuto 45′ grazie all’ex attaccante dell’Atalanta.
Nella ripresa subito Pio Esposito al posto di Raspadori. Al minuto 74′ ancora Retegui, recupera palla sulla sinistra, si accentra e con il destro a giro la piazza sotto l’incrocio dei pali regalando il raddoppio agli azzurri. Arriva anche il tris di testa di Gianluca Mancini al minuto 90′ su cross dalla destra da parte di Dimarco.
Qualche pericolo creato da Israele, ma Donnarumma si è fatto trovare pronto, come al solito.
Al minuto 85′ è entrato anche Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli.
Grazie a questa vittoria l’Italia sale a quota 12 punti, al secondo posto nel gruppo I e conquista i playoff per la qualificazione al Mondiale 2026.