Convocati Italia-Israele: Meret al posto di Carnesecchi, ancora out Nicolussi Caviglia

Ivan Holmes
Tra i convocati del ct Gattuso, figura questa volta Alex Meret, preferito a Carnesecchi che finisce in tribuna. Anche Nicolussi Caviglia non figura tra i convocati, mentre rispetto alla sfida con l’Estonia ci sono Coppola e Piccoli.

Questi i convocati:

Portieri – Donnarumma, Meret, Vicario
Difensori – Gabbia, Dimarco, Spinazzola, Udogie, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Mancini
Centrocampisti – Locatelli, Orsolini, Tonali, Cristante, Frattesi, Barella, Cambiaghi
Attaccanti – Retegui, Raspadori, Piccoli, Esposito

