Italia-Israele, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Scritto da:
Matteo Iannone
-
Italia-Israele, le probabili formazioni e dove vederla in TV
fonte foto: Azzurri

Martedì sera l’Italia affronterà Israele al Bluenergy Stadium di Udine, gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli azzurri di Gattuso dopo aver vinto contro l’Estonia, cercheranno di blindare i playoff. La partita sarà visibile in chiaro sulle reti RAI alle ore 21:00.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

Italia (3-5-2): Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco, Esposito, Retegui. CT. Gattuso

Israele (5-4-1): D.Peretz, Dasa, E. Peretz, Baltaxa, Blorian, Revivo, Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon, Khalaili. CT. Shimon

