Di Marzio: “Estonia-Italia, Gattuso potrebbe schierare due del Napoli”

L’Italia si prepara per la partita di domani sera contro l‘Estonia in trasferta. Gli uomini di Gattuso hanno assolutamente bisogno dei 3 punti per provare almeno a qualificarsi agli spareggi dei prossimi Mondiali. Il portale di Gianluca Di Marzio (giornalista SKY ed esperto di calciomercato) anticipa la probabile formazione titolare degli Azzurri domani sera. Gattuso dovrebbe confermare il 4-4-2, con il solito Donnarumma in porta, e una difesa composta da Di Lorenzo e Dimarco come terzini, e Bastoni e Calafiori come centrali. A centrocampo giocheranno sicuramente Tonali e Barella, mentre per quanto riguarda gli esterni i favoriti per la titolarità sono Spinazzola e Raspadori, ma attenzione anche a Cambiaso e Cambiaghi: non è da escludere un cambio di modulo per inserire Cristante a centrocampo. Infine, la coppia d’attacco dovrebbe essere Kean-Retegui.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Tonali, Barella, Raspadori; Kean, Retegui. All. Gattuso.