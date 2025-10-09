Prove di formazioni per Gattuso: due azzurri potrebbero partire titolari

Scritto da:
Ivan Holmes
-
OCTOBER 2021, Gennaro Gattuso, fonte foto: www.sport.virgilio.it

Prove di formazione per il ct Gattuso quest’oggi nel primo allenamento a porte chiuse a Coverciano in vista della partita contro l’Estonia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli 11 provati dal tecnico sono gli stessi della partita con Israele, con la sola eccezione Cambiaso, che prende il posto di Politano. Il modulo dovrebbe essere il 4-4-2 che può diventare 4-1-3-2, con: Donnarumma in porta; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Di Marco in difesa; Cambiaso, Barella, Locatelli e Tonali a centrocampo e in avanti il tandem Kean-Retegui. Provati tra i possibili titolari nel corso dell’allenamento anche Spinazzola, Cristante e Nicolussi Caviglia.

Articolo precedenteGazzetta – Ipotesi 4-2-3-1 per Conte? In campo uno tra Elmas e Lang
Articolo successivoSchira – Il Napoli monitora Norton-Cuffy. Sull’inglese c’è anche la Juventus

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE