Israele – Italia, il probabile 11 azzurro secondo Sky

Stasera, con inizio alle 20:45, appuntamento importante per la nazionale italiana del ct Gattuso: gara in trasferta – si giocherà in Ungheria – contro Israele. L’Italia ha bisogno di vincere e segnare tanto, per continuare l’inseguimento alla Norvegia prima in classifica.

Sky Sport ha provato ad anticipare le scelte di formazione del tecnico azzurro: dovrebbe adottare un 4-3-3 con Donnarumma in porta e una difesa composta da Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Di Marco. Centrocampo con Barella, Locatelli e Tonali. Infine, in attacco dovrebbero iniziare la gara Politano, Kean e Raspadori.