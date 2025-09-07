Italia, Gattuso: “Domani non sarà facile, abbiamo bisogno di certezze”

Gennaro Gattuso, ct della Nazionale italiana, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky alla vigilia della gara contro Israele. Ecco le sue parole:

“Israele è diversa dall’Estonia, sono strutturate diversamente. L’Estonia è più fisica, Israele gioca bene in transizione, hanno accumulato sei vittorie e una sola sconfitta. Contro la Norvegia non meritava la sconfitta, dobbiamo avere rispetto perchè non sarà semplice.

Domani valuteremo se cambiare qualcosa, bisogna ripartire dalle certezze e dalla prestazione. Anche l’intensità e il fare la partita nella loro area, dovremo stare attenti”.

Se giocheranno due attaccanti? Domani si vedrà.

Mi dispiace averli incontrati nel nostro girone, giocano bene e fa male vedere ciò che accade. Più di così non mi va di dire altro. Fa male vedere persone e bambini che scompaiono, noi siamo qua per giocare una partita.”