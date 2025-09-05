La Repubblica – La probabile formazione dell’Italia stasera contro l’Estonia

Tra poche ore l’Italia affronterà l’Estonia in una gara che potrebbe risultare decisive per la qualificazione ai prossimi Mondiali: sarà la prima da ct degli Azzurri di Gennaro Gattuso. Secondo il quotidiano La Repubblica, Gattuso dovrebbe schierare un 4-4-2 affidandosi alla coppia d’attacco Kean-Retegui: titolarità in vista anche per Politano e Di Lorenzo. Il tecnico di Corigliano, però, potrebbe anche giocare con un centrocampo a tre con Locatelli regista, oppure con un rifinitore alle spalle di Kean. Di seguito, ecco la probabile formazione dell’Italia per la partita di questa sera:
ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Tonali, Barella, Zaccagni; Kean, Retegui. Ct: Gennaro Gattuso.