Italia – Montenegro U21, le formazioni ufficiali: Marianucci titolare

L’Italia U21 affronterà il Montenegro tra pochi minuti in quella che sarà la prima partita di Silvio Baldini da CT degli Azzurrini. Giocherà dal primo minuto uno dei nuovi acquisti fatti dal Napoli durante questo calciomercato estivo: Luca Marianucci. Spazio anche per Fini e Raimondo, che giocheranno in attacco insieme a Koleosho. Ecco le formazioni ufficiali:
ITALIA U21 (4-3-3): Mascardi; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Raimondo, Koleosho. Ct: Silvio Baldini.
MONTENEGRO U21 (4-2-3-1): Domazetovic; Vukevic, Malentijevic, Dakic, Perovic; Vukanic, Miranovic; Knezevic, Perisic, Djukanovic; Kostic. Ct: Nikola Rakojevic.