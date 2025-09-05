Italia – Estonia: ecco le formazioni ufficiali

Comincia l’era Gattuso: il tecnico di Corigliano è pronto al suo esordio da ct della Nazionale Italiana. Il suo primo avversario è l’Estonia. All’Italia serve assolutamente una vittoria per sperare ancora in una qualificazione diretta ai prossimi Mondiali. L’ex allenatore del Milan e del Napoli esordisce schierando un 4-2-3-1, affidandosi a Retegui come punta: Kean giocherà dietro a lui, affiancato da Politano e Zaccagni. Ci sarà anche il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, tra i titolari. Ecco le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Ct: Gennaro Gattuso.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Yakovlev, Sinyaviskiy; Sappinen. Ct: Jurgen Henn.