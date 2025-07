Gattuso CT dell’Italia continua il suo tour: oggi visita alla Continassa

Il neo CT della Nazionale italiana – ed ex allenatore azzurro – Gennaro Gattuso ha iniziato nelle scorse settimane un giro di visite nei ritiri delle squadre di Serie A, allo scopo di stabilire un contatto diretto con società e calciatori, in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Dopo le tappe a Trigoria per la Roma e al Viola Park per la Fiorentina, oggi è toccato alla Juventus di stanza alla Continassa. Ringhio, in compagnia dei collaboratori Buffon e Bonucci, ha assistito all’allenamento pomeridiano e si è intrattenuto con il tecnico di casa Tudor ed i calciatori bianconeri.

Prossimamente dovremmo quindi vedere Gattuso a Castelvolturno; il selezionatore sarà sicuramente interessato ai tanti calciatori del Napoli in odore di maglia azzurra, quali Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Politano, Raspadori e il neo acquisto Lucca.

Per l’Italia l’obiettivo immediato è la partecipazione al Mondiale 2026 da conquistare; il prossimo impegno sarà contro l’Estonia venerdì 5 settembre.