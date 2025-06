Italia ancora in cerca di un ct, Mancini si candida: “Si torna sempre dove si è stati felici”

Roberto Mancini, ex ct, ha parlato della sua esperienza sulla panchina dell’Italia e del futuro alle pagine della Gazzetta dello Sport: “Alla fine della mia avventura sulla panchina azzurra non sentivo più la fiducia che avevo all’inizio. Il mio errore è stato non parlarne con il presidente, oggi magari saremmo ancora insieme per provare ad arrivare al Mondiale. Un motivo per tornare? Per un allenatore non c’è cosa più bella, io ho vinto tanto con i club ma quando lo fai con la Nazionale è diverso. Poi sono stato bene e si torna sempre dove si è stati felici. Non ho sentito Gravina negli ultimi giorni, ma non è passato troppo tempo dalla nostra ultima chiacchierata”.