Caos Nazionale – Si allontana anche il nome di Pioli: spuntano tre Campioni del Mondo

Dopo l’addio di Luciano Spalletti alla Nazionale, la federazione è alla ricerca di un nuovo ct. Il preferito era Claudio Ranieri che ha però deciso di mantenere la parola data ai Friedkin e ha declinato l’offerta. Come riporta Gianluca Di Marzio, anche la possibilità Stefano Pioli sta perdendo sempre più quota. L’ex Milan è ancora sotto contratto con l’Al Nassr ed è il primo nome della Fiorentina per sostituire Palladino. Ora ci sono tre nuovi nomi in lizza: i tre Campioni del Mondo Gattuso, De Rossi e Cannavaro (con quest’ultimo non ci sono stati ancora contatti e non dovrebbe essere lui la scelta).