Sky, si cerca il dopo Spalletti: Ranieri nella lista di Gravina

Dopo la tragica sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, sono iniziate a circolare le voci sulle possibili dimissioni da parte del ct azzurro Luciano Spalletti. Dimissioni che non sono arrivate, bensì, è arrivato l’esonero da parte del presidente Gravina. Dunque, per l’ex allenatore del Napoli, quella di domani sera contro la Moldavia sarà l’ultima volta sulla panchina della Nazionale.

Secondo Sky, oltre a Stefano Pioli, la FIGC starebbe pensando all’ex allenatore della Roma, Claudio Ranieri. Il 73enne di Testaccio però, vorrebbe continuare il suo lavoro all’interno della società giallorossa, come senior advisor. Sarà tutto da vedere per il prossimo sostituto.