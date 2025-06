Italia-Moldavia, le probabili scelte per l’ultima di Spalletti

Domani sera alle 20:45 al Mapei Stadium, si affronteranno Italia e Moldavia, gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Quella di domani, sarà l’ultima gara da Ct per Luciano Spalletti, esonero confermato quest’oggi proprio dall’ex Napoli in conferenza stampa.

Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, gli azzurri non possono sbagliare. Ci saranno vari cambi rispetto alla disfatta di Oslo, ecco la probabile formazione:

Italia (3-5-2): Donnarumma, Di Lorenzo, Rugani, Bastoni, Orsolini, Tonali, Ricci, Frattesi, Dimarco, Lucca, Retegui. Ct. Spalletti