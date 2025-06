Oggi parla il capitano: Di Lorenzo in conferenza da Coverciano dalle 13:45

Oggi Giovanni Di Lorenzo parlerà in conferenza stampa da Coverciano. Il capitano del Napoli ieri non si è allenato con il resto del gruppo, limitandosi ad un lavoro differenziato, ma dovrebbe trattarsi di normale gestione per arrivare al top alla partita di venerdì. Diverse defezioni per gli azzurri che hanno perso prima Buongiorno e poi Locatelli per infortunio. Spalletti spera di non dover rinunciare anche al suo fedelissimo Di Lorenzo per la delicata partita con la Norvegia di Haaland. Per saperne di più bisogna attendere la conferenza fissata per le 13:45.