Norvegia-Italia: le probabili scelte di Spalletti

Dopo la fine del campionato, è tempo della Nazionale di Luciano Spalletti. Per l’Italia ci sarà poco se non niente da sbagliare, nelle gare di qualificazione in vista del Mondiale 2026 che si svolgerà negli Stati Uniti.

La prima gara sarà quella di venerdì sera ad Oslo contro la Norvegia, che comanda la classifica al primo posto con sei punti. Queste le probabili formazioni delle due squadre:

Norvegia (4-4-2): Nyland, Reyerson, Ajer, Ostigard, Wolfe, Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup, Haaland, Sorloth. ct. Solbakken

Italia (3-5-1-1): Donnarumma, Di Lorenzo, Gatti, Bastoni, Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie, Raspadori, Kean. ct. Spalletti