Spalletti: “Ripartiamo da quello che è successo, Mondiale? State tranquilli”

Luciano Spalletti, ct dell’Italia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni Rai dopo il pareggio per 3-3 contro la Germania. Ecco le sue parole:

“Ripartiamo da quello che è successo, le gare dicono sempre qualcosa. Nel primo tempo siamo stati meno decisi nel gioco e a livello sia individuale e sia di squadra. Poi abbiamo capito che dovevamo fare meglio e hanno fatto uscire fuori l’Italia che tutti volevano vedere.

Il rigore? Non riesco a vedere da qua, ho difficoltà nell’andare a vedere le polemiche. Per me la squadra si è esposta bene e nelle ultime azioni meritavamo un poco di fortuna. Il secondo goal? L’avevamo studiato il loro modo di battere gli angoli, non dovevamo voltare le spalle, se non riusciamo a fare ciò possiamo fare poco. Però, è buono prendere dei goal così, almeno non sono parole buttate al vento ma è realtà.

Tanti errori sul pulire i palloni ripresi e non siamo stati in grado di gestirli, sapevamo che l’inizio gara fosse così. Io mi aspettavo un qualcosa di più e fin quando non potevo parlare con loro, eravamo nelle loro mani. I ragazzi hanno capito e poi hanno fatto una partita vera.

Mondiale? Noi sappiamo cosa dire e come stare tutti insieme, state tranquilli, i discorsi si fanno nel modo giusto”.