Germania-Italia, le formazioni ufficiali: Buongiorno parte titolare, c’è anche Maldini

Quasi tutto pronto per la gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League, l’Italia di Spalletti dovrà vincere con uno scarto di due goal per passare il turno e volare in semifinale. Una vittoria garantirebbe un sorteggio più semplice sulla carta agli azzurri anche in ottica Mondiale 2026. Ecco le scelte delle due squadre:

Germania (3-4-2-1): Baumann, Schlotterback, Tah, Rudiger, Kimmich, Stiller, Goretzka, Mittelstadt, Sanè, Musiala, Kleindienst. all. Nagelsmann

Italia (3-5-2): Donnarumma, Buongiorno, Bastoni, Gatti, Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie, Kean, Maldini. all. Spalletti