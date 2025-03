Per la gara di giovedì 20 marzo tra Italia e Germania, il ct azzurro Luciano Spalletti, ha provato il 3-5-2. Secondo Mediaset, in questo modulo, il tecnico di Certaldo ha schierato titolari: Donnarumma tra i pali, Buongiorno in coppia con Bastoni e Di Lorenzo in difesa, Politano, Barella, Rovella, Tonali ed Udogie a comporre i cinque di centrocampo e Raspadori in attacco insieme a Retegui.

Questa probabilmente saranno gli 11 titolari dell’andata contro i tedeschi a San Siro.