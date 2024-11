Nations League, Italia-Francia 1-3: azzurri sconfitti, chiudono al secondo posto

L’Italia di Spalletti perde a San Siro contro la Francia per 1-3 nell’ultima gara del girone di UEFA Nations League. Gli azzurri si qualificano per le Final Eight, ma passano al secondo posto. Gli ospiti, la sbloccano subito al terzo minuto con il gol di Rabiot, alla mezz’ora, punizione di Digne e deviazione di Vicario per lo 0-2.

Due minuti dopo il doppio vantaggio, arriva la rete di Cambiaso. Nella ripresa, la Francia su un altro calcio piazzato trova il gol del KO ancora con Rabiot, ancora di testa. All’Italia mancava un solo gol per passare da prima in classifica, ma non è arrivato. Grande occasione di Kean al 90′ e super risposta di Maignan.

La Francia di Deschamps chiude prima a quota 13, pari punti con l’Italia.