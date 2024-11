Italia, Spalletti: “Bilancio positivo, gol presi in modo casuale”

Luciano Spalletti, ct della Nazionale, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni RAI al termine di Italia-Francia 1-3. Queste le parole dell’ex allenatore del Napoli:

“Si poteva vivere una serata più tranquilla a livello di pressione, si entra in campo e subisci la rete. Sono capitati in modo casuale da palla inattiva. Il non essere ordinati ci ha dato troppa incertezza, li abbiamo fatti compattare e così era più difficile.

Il bilancio è ovviamente positivo, il lavoro e l’impegno dei calciatori si è notato, anche questa sera abbiamo fatto delle cose buone. La gara persa non deve eliminare le sicurezze che abbiamo assimilato in questi mesi”.