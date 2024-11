Italia, la probabile formazione di Spalletti: c’è Di Lorenzo, la scelta su Buongiorno

La Nazionale di Spalletti sarà impegnata giovedì sera in Belgio contro i Diavoli Rossi di Tedesco, gli azzurri sono alla ricerca di un’altra vittoria per consolidare ancor di più il primo posto in classifica. All’Italia per andare alle Final Eight di UEFA Nations League, con una giornata d’anticipo, basterà la non sconfitta.

Queste le probabili scelte del ct Spalletti in vista della partita:

Italia (3-5-2): Donnarumma, Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Cambiaso, Tonali, Barella, Rovella, Dimarco, Raspadori, Retegui. ct. Spalletti