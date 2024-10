Italia, Vicario: “Domani emozionante, qui è iniziato tutto”

Guglielmo Vicario portiere della Nazionale, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni Rai in vista della gara di domani sera a Udine contro Israele. Il portiere del Tottenham è nato proprio nella città in cui, domani, giocherà con la maglia azzurra. Queste le sue parole:

“Essere a Udine con la maglia azzurra, dove è cominciato tutto, è una grandissima emozione che non si può spiegare. Con calma si inizia a concretizzare tutto quello che sarà domani per me, per la mia famiglia e gli amici; per coloro che sanno chi sono e verranno a sostenere la Nazionale nella mia città. A livello emotivo è qualcosa di incredibile“.