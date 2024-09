UEFA Nations League, Israele-Italia: le probabili scelte

L’Italia di Spalletti dopo la vittoria in rimonta per 1-3 sulla Francia, domani a Budapest alle 20:45 affronterà l’Israele. Come annunciato dal CT azzurro, ci saranno cinque cambi rispetto alla gara di venerdì sera. Queste le probabili scelte in vista della seconda gara di Nations League. La gara sarà visibile in chiaro su Rai 1.

Israele (3-4-2-1): Gerafi, Nachmias, Shlomo, Gandelman, Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper, Solomon, Khalaili. ct. Ben Simon

Italia (3-5-1-1): Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Buongiorno, Bellanova, Fagioli, Ricci, Pellegrini, Udogie, Raspadori, Kean. ct. Luciano Spalletti