Domani la Nazionale azzurra scenderà in campo contro la Francia per il match di Nations League. Ancora diversi dubbi per Spalletti, tranne che per il modulo che dovrebbe essere il 3-5-2. Il Corriere dello Sport prova ad anticipare la formazione: In porta l’inamovibile Donnarumma con Bastoni centrale e Calafiori e Di Lorenzo come braccetti. Di Marco e Cambiasso esterni con al centro Ricci e il rientrante Tonali. In attacco Raspadori al fianco di Retegui. Inizialmente in panchina Buongiorno.