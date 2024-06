Italia – Spalletti pretende serietà: ecco tutte le regole e divieti imposti ai suoi calciatori

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha imposto delle regole e divieti ai suoi calciatori in ritiro in Germania per arrivare con la concentrazione massima all’Europeo. Sono vietati: cuffiette e auricolari di ogni tipo, playstation in camera e i telefonini potranno essere usati solo prima di pranzo e prima di cena. Bisognerà avere un comportamento adeguato, non si potrà ridere durante l’allenamento e fare casino. La maglia dell’Italia è sacra e gesti di superficialità non saranno permessi. In compenso è stata creata una sala giochi per i momenti di svago con ping pong, biliardo, biliardino e flipper.