Italia-Bosnia 1-0: decide Frattesi, bella prova degli azzurri

L’Italia di Spalletti batte la Bosnia nella seconda amichevole prima di Euro2024, gli azzurri scendono in campo con il 3-4-2-1 e la sbloccano prima della fine del primo tempo con Frattesi su assist di Chiesa. Bella prova degli azzurri che mostrano solidità in difesa e qualità in fase di possesso. Domani ultima sessione di allenamento a Coverciano, dopodichè la nazionale partirà per Iserlhon in Germania, per preparare la prima gara dei gironi contro l’Albania, in programma sabato 15 giugno alle 20:45.