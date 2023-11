Italia, Soulè dice “no” a Spalletti: la sintesi

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla figura di Matias Soule che sta conquistando sempre più i cuori dei tifosi ciociari. Nelle ultime ore stava trapelando la notizia secondo cui Luciano Spalletti , Ct della nazionale italiana di calcio, aveva proposto all’attaccante argentino di origini italiane, di convocarlo per i prossimi impegni della nazionale contro Macedonia e Ucraina. Soule ha ringraziato Spalletti ma ha preferito aspettare la chiamata della Seleccion per via del suo grande attaccamento alla patria e ad ai colori.