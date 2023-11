Come riporta “Il Mattino”, Luciano Spalletti, CT della nazionale italiana, starebbe pensando di convocare Gianluca Gaetano per le prossime sfide dell’Italia contro Macedonia e Ucraina, sfide cruciali per determinare se gli azzurri presenzieranno ad Euro 2024. A tal proposito, Spalletti starebbe pensando di inserire il talento azzurro che ha già avuto a Napoli nella stagione 22/23