Dopo la debacle con l’Inghilterra e la vittoria a Malta, gli azzurri scenderanno in campo a giugno per la Nations League. La Nations League, valevole anche per la qualificazione agli Europei, in quanto consentirebbe alle quattro nazionali della fase finale, di qualificarsi attraverso i playoff. L’Italia affronterà la Spagna il 15 giugno alle 20.45. L’altra semifinale sarà Olanda-Croazia il 14 giugno. Il calendario per le qualificazioni agli Europei riprenderà regolarmente a settembre.