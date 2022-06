Ambrosino fa 3 su 3 all’Europeo U19! Titolare anche contro la Francia

Alle 17:30 L’Italia U19 gioca l’ultima partita della fase a gironi negli Europei di categoria. Grazie alle vittorie su Romania e Slovacchia, i ragazzi di Nunziata hanno già guadagnato la qualificazione alle semifinali. Adesso Ambrosino & company se la vedranno con la Francia, anch’essa a punteggio pieno, per decidere chi chiuderà al primo posto. Il giocatore di proprietà del Napoli Giuseppe Ambrosino ricopre il ruolo di pilastro dell’attacco visto che anche oggi, come nelle precedenti due partite, partirà in campo dal primo minuto. Il 18enne cercherà di ripetersi con il gol segnato contro la Slovacchia.

Ecco la formazione ufficiale (4-3-1-2): Zacchi, Turicchia, Stivanello, Coppola, Fontanarosa; Terracciano, Degli Innocenti, Fazzini; Baldanzi; Volpato, Ambrosino. All. Nunziata