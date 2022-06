Mathias Olivera è arrivato a Napoli tra la gioia e l’euforia di tutti. Lo scorso 11 giugno però, un infortunio al ginocchio sinistro lo aveva messo KO, mentre giocava con la sua Nazionale, l‘Uruguay. Poi la prognosi, nulla di grave, una botta che lo avrebbe tenuto fuori qualche settimana. Il ragazzo, ormai ex Getafe, ha bruciato le tappe iniziando a lavorare fin da subito per ritornare in forma prima del ritiro a Dimaro con la sua nuova squadra. La voglia di Olivera è stata ripresa e pubblicata sui social. Infatti dopo appena dieci giorni dal mal accaduto, il 24enne già corre e sembra essersi ripreso al meglio.