Zico, dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano, durante un’intervista ha espresso il suo pensiero sulla Nazionale Italiana.

Queste le sue dichiarazioni:

“Purtroppo sono due volte di seguito che l’Italia non si qualifica ai Mondiali. Questa non può diventare assolutamente una cosa normale. Io credo che la qualificazione fosse semplice dopo la vittoria dell’Europeo, ma nelle ultime giornate si sono rilassati troppo e non avranno dato importanza alle partite o, forse, si sentivano già qualificati. Poi sono arrivati agli spareggi e lì la pressione è sicuramente maggiore, non se l’aspettavano e hanno perso un’opportunità. L’Italia con il Brasile e la Germania è la nazionale che ha vinto di più a livello mondiale. Certamente una nazionale che vince l’Europeo e dopo due mesi viene eliminata dalle qualificazioni ai Mondiali è una cosa incredibile e bisogna fare in modo che non accada più. Il calcio italiano deve migliorare in tutto.”

Come risolvere allora la situazione?: “Devono stare sempre attenti ai giovani, oggi vogliono più opportunità. Ogni partita oggi la devi giocare con grinta, non ti porti più la partita a casa a prescindere per il nome. C’è grande equilibrio, soprattutto in Europa.”