Il Mattino: l’Italia può tornare al Maradona nel 2022

Oggi Il Mattino ha scritto dell’ipotesi di rivedere l’Italia giocare allo Stadio Diego Armando Maradona:

“L’ipotesi di rivedere l’Italia a Napoli non è più solo una lontana possibilità. In Federazione, infatti, ci sta lavorando. E non solo per quel che riguarda la «Coppa Maradona», ovvero quella tra Italia e Argentina. Gli azzurri potrebbero fare tappa a Napoli già a marzo 2022, si spera per una gara amichevole. Sì, perché in quello slot temporale sono in programma i playoff di qualificazione al Mondiale in Qatar”.