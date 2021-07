Euro2020 – Italia e Spagna ai tempi supplementari: 1 a 1 nel secondo tempo

Anche la seconda frazione di gioco termina con un pareggio, questa volta è 1 a 1 tra Italia e Spagna. Le due squadre hanno disputato una prima frazione di gioco davvero vivace ma non è bastata per nessuna delle due squadre. Azzurri sulla difensiva ma pronti a colpire negli spazi lasciati dalla retroguardia delle Furie Rosse ed infatti, nel secondo tempo con Chiesa trovano il gol del vantaggio che fa sognare. All’80esimo l’ennesima ‘imbucata’ di Dani Olmo per Morata che elude l’intervento della difesa azzurra e batte Donnarumma da distanza ravvicinata. Ora Wembley si prepara ai supplementari.