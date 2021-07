Belgio-Italia, la probabile formazione azzurra: Di Lorenzo e Insigne dal 1’

A meno di 24 ore da Belgio-Italia, Roberto Mancini ha già in mente la formazione che schiererà domani sera contro i Red Devils. Saranno in campo dal 1’ sia Giovanni Di Lorenzo che Lorenzo Insigne. Centrocampo a 3 con Barella, Jorginho e Verratti. In attacco potrebbe esserci la novità di Chiesa al posto di Berardi. In difesa ballottaggio tra Chiellini e Acerbi, con lo juventino favorito. A riferire le ultime di formazione è la redazione di Sky Sport.



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.