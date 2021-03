Under 21 – Spagna-Italia, le formazioni ufficiali: tutte le scelte di Nicolato

Alle ore 21 l’Italia Under 21 di mister Nicolato scenderà in campo contro la Spagna per il secondo match del suo Europeo. Match abbastanza ostico per gli azzurrini, che partono senza Tonali e Marchizza, espulsi contro la Repubblica Ceca e dunque squalificati. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

Spagna U21 (4-3-3): Fernandez; Mingueza, Guillamon, Cuenca, Miranda; Garcia, Zubimendi, Villar; Puado, Ruiz, Cucurella.

Italia U21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Scamacca, Cutrone.