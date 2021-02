La Nazionale femminile di Milena Bertolini si è qualificata agli Europei di Inghilterra 2022 grazie alla vittoria per 12-0 contro Israele in data odierna. Nel girone B di qualificazione le azzurre passano come una delle tre migliori seconde, la capolista resta la Danimarca. Di seguito tutte le marcatrici del match: Giacinti (doppietta), Bonansea (doppietta), David (autogol), Girelli, Salvai, Rosucci, Sabatino (doppietta), Caruso, Giugliano.