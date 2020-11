Nations League – L’Italia sconfigge la Polonia per 2-0: a rete l’ex Jorginho

Da pochi minuti è terminata la sfida tra Italia e Polonia con il successo degli azzurri per 2-0. A siglare il successo ci hanno pensato le realizzazioni dell’ex napoletano Jorginho (che ha firmato il gol del vantaggio su rigore al minuto 27) e Berardi che ha chiuso il match al minuto 83. Da segnalare anche un’espulsione per i polacchi al minuto 77 con Goralski che ha dovuto lasciare anzitempo il gioco per un fallo troppo duro. Con questo successo la Nazionale di Mancini balza in testa al girone A della Nations League a 9 punti, un punto sopra l’Olanda seconda e due punti di più della Polonia terza.