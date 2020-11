Mentre è in collegamento da casa con la panchina della Nazionale per dare indicazioni ai suoi, il ct Roberto Mancini è ancora positivo al Coronavirus. Come riportato da Sky Sport, l’ex allenatore dell’Inter è asintomatico e in attesa di potersi sottoporre ad un nuovo tampone nei prossimi giorni. Il suo obiettivo è quello di esserci per le due partite di Nations League contro Polonia e Bosnia.