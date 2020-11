CdS – Italia-Estonia, le probabili formazioni: nuovo ruolo per Di Lorenzo

L’Italia questa sera affronterà in amichevole l’Estonia allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Gli azzurri guidati da Evani a causa della positività del ct Mancini scenderanno in campo con una formazione rimaneggiata dopo i tanti forfait. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, in porta ci sarà Sirigu, linea difensiva comporta da D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni ed Emerson. In attacco Lasagna sarà supportato da Bernardeschi e Grifo.

Di seguito la probabile formazione:

ITALIA: Sirigu; D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Gagliardini, Tonali, Soriano; Bernardeschi, Lasagna, Grifo.