Dopo un difficile tour de force, il Napoli potrà avere una pausa dopo la partita di domenica contro il Bologna, riposarsi e godere della sosta per ricaricare le pile.

Ovviamente, alcuni calciatori dovranno andare via per giocare con le proprie Nazionali, nonostante le resistenze di De Laurentiis che sta già valutando delle controazioni.

Tra i calciatori che dovranno partire ci sarà Fabian Ruiz, che il ct Luis Enrique ha convocato per le partite contro Olanda, Svizzera e Germania. In Nazionale, Fabian troverà un vecchio obiettivo del Napoli come Reguilon e un suo avversario, Alvaro Morata.