Nazionale – Stephan El Shaarawy potrebbe essere un falso positivo

Non sembra esserci una tregua ai contagi a causa del coronavirus, neanche in Serie A. Arriva dal professor Andrea Ferretti, Responsabile dell’Area Medica della Nazionale, la notizia di un nuovo positivo tra le fila dei nazionali: “Questa mattina abbiamo ricevuto i risultati dei tamponi eseguiti ieri sera all’arrivo a Bergamo, un tampone è risultato positivo, si tratta di un giocatore, è Stephan El Shaarawy. In realtà la comunicazione ufficiale, questo è un particolare non secondario, è stata fatta anche alla UEFA è un tampone positivo. Si tratta di uno a bassa carica, il che lascia intendere che potrebbe anche darsi che si tratti di un falso positivo“.