Italia – Moldova: Mancini rivoluziona la squadra al Franchi

Calcio d’inizio alle ore 20:45 tra Italia e Moldova che sono pronte a sfidarsi all’Artemio Franchi di Firenze questa sera.

I due allenatori hanno scelto i loro undici da schierare in campo. Molto gli assenti per Mancini anche in seguito alle varie positività dei calciatori di Serie A.

Le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy. Allenatore: Mancini.

Moldova (5-3-1-1): Koseliev; Platica, Craciun, Posmac, Armas, Marandci; Rata, Carp, Ionita; Suvorov, Nicolaescu. Allenatore: Firat