La SSC Napoli ha pubblicato il secondo goal realizzato ieri, con il Lecce; in realtà la squadra azzurra non ha alcun merito in questa azione, ma è stato un casino tra Gallo e Falcone.

Nonostante questo autogoal, il Napoli ha meritato la vittoria e ha celebrato questo goal decisivo con una scritta che è eloquente: “La Fortuna aiuta gli audaci”. Questo il link dove rivedere il secondo goal: