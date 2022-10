Alle 15 scenderanno in campo Napoli e Torino, per una gara che si preannuncia essere molto avvincente e molto entusiasmante.

Noi di MondoNapoli siamo allo stadio e vi mostriamo le immagini in diretta; al momento, i giocatori sono scesi in campo per la classica passeggiata e hanno conversato con il mister del Torino Ivan Juric.

Queste le foto in diretta:

Scende in campo anche Kvara per ricevere il premio di miglior giocatore del mese d’agosto!

Entrano in campo prima Meret e poi i giocatori per il riscaldamento: