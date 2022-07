Dallo stadio Diego Armando Maradona arrivano delle immagini molto suggestive quanto emozionanti. In questi giorni sono in atto delle riprese di un documentario della Better Collective su Maradona e Napoli. Per quest’occasione, è stato creato un angelo del Pide de Oro che ha volato sopra l’impianto sportivo a lui intitolato.

Fonte filmato: Gazzetta dello Sport